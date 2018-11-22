Путин опередил Трампа в составленном в Италии рейтинге мирового доверия

Рим, 22 ноября. Итальянский Институт Милтона Фридмана (Istituto Milton Friedman) по итогам проведенного наблюдения назвал президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзинпина самыми популярными лидерами в мире. Как считают итальянские специалисты, они думают о своем народе, отказавшись от стремления угодить всему миру.

Институт Милтона Фридмана собрал данные самых последних статистических исследований, благодаря чему можно определить уровень доверия к мировым лидерам. Победителями в общей оценке в мире являются лидеры-глобалисты Си Цзиньпин и Путин.

Так, глава КНР запустил социальную политику, укрепил экономическую роль Китая на мировой арене. В своей стране он пользуется большим одобрением. Благодаря политике невмешательства Пекина и растущему гуманитарному, культурному и экономическому влиянию Китая его весьма благосклонно оценивают во многих регионах мира.

Если говорить о Путине, то стоит отметить, что российский лидер пользуется очень высоким уровнем поддержки среди граждан РФ. Чтобы нарастить влияние России в мире, Путин сосредотачивается на внешней политике, чему способствует высокий уровень одобрения. Президент России пользуется особенно высоким одобрением и в остальном мире, несмотря на то, что его можно счесть лидером правых суверенистов, отмечается в исследовании. Это связано в первую очередь с прагматическими условиями и оценкой на человеческом уровне подхода к международной политике. Россия находит сегодня в мире все новых партнеров и союзников на фоне растущих расхождений между западными странами, угасания идеалов глобалистской политики, уменьшения роли США в мире. Это особенно касается стран Европейского союза, которые укрепляют связи и партнерские отношения с Россией.

Авторы исследования уверены, что Путин и его китайский коллега смогли добиться одобрения, определившего их успех на выборах и остающегося на высоком уровне и после их прихода к власти. Они отказались от стремления угодить всему миру и работали исключительно над своей собственной электоральной базой.

В так называемый рейтинг мирового доверия также вошли президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Более подробно с исследованием можно ознакомиться на официальном сайте института.