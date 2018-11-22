Фотографии сбитого в «Шереметьево» мужчины опубликованы в Сети

Москва, 21 ноября. СМИ опубликовали фотографии насмерть сбитого в московском аэропорту «Шереметьево» мужчины.

Фотографии с места ЧП опубликовал Пятый канал. Инцидент произошел вечером во вторник. Пассажирский лайнер, вылетавший в Афины, на взлетной полосе сбил 25-летнего уроженца Армении.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало детали происшествия. В частности, стало известно как именно сбитый самолетом армянин оказался на ВПП в аэропорту. 25-летний гражданин Армении был депортирован из Мадрида транзитом через Москву в Армению. В аэропорту он сбежал от службы безопасности и за семь минут добрался до середины взлетно-посадочной полосы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента в московском аэропорту. Как сообщал Ридус, ранее в среду СК РФ опубликовал видео осмотра взлетно-посадочной полосы, где погиб мужчина.

Отметим, Boeing-737, под чьим шоссе погиб мужчина, получил механические повреждения.