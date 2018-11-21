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Два взрывных устройства найдены на севере Лондона ― полиция

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Два взрывных устройства найдены на севере Лондона ― полиция

Лондон, 21 ноября. На севере Лондона в одной из квартир полицией были обнаружены два самодельных взрывных устройства. Как сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда, сейчас ведется расследование.

«Полиция была вызвана по адресу в район Крейвен-парк в 09​​​.34 (12.34 по московскому времени) сегодня, 21 ноября, в связи с сообщениями о двух подозрительных устройствах, найденных в незаселенной квартире, в которой проводился ремонт», ― сообщает Скотланд-Ярд.

Прибывшие на место сотрудники полиции провели эвакуацию соседних квартир и оцепили улицу, пока эксперты-взрывотехники изучали находку. Было установлено, что оба устройства являлись самодельными бомбами. Они были обезврежены и удалены из квартиры, сейчас их изучают криминалисты.

На месте происшествия по-прежнему дежурит наряд полиции. Оцепление улиц было снято, жильцам разрешили вернуться в свои дома.

Автор: Антон Зарубин
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