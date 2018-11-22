Полицейские по ошибке похитили и избили школьника на Украине

Киев, 22 ноября. На Украине сотрудники полиции похитили и избили подростка. Как сообщает украинский телеканал ТСН, блюстители порядка приняли школьника за преступника.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел в Кировоградской области. Свидетелями того, как мужчины в штатском бросили 16-летнего юношу в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, стали соседи школьника. Они сообщили о случившемся его родителям, которые сразу же прибежали на место похищения. Спустя через полчаса их сына привезли обратно. Вышедшие из автомобиля правоохранители начали извиняться перед отцом подростка.

«Мы не того человека схватили, — сообщила журналистам мама школьника. — Мы искали угонщика автомобиля и так получилось, что ваш ребенок попался».

Уже дома родители заметили, что их сын был практически весь покрыт ссадинами и синяками. В связи с этим они написали заявление в полицию. В итоге правоохранители, похитившие и избившие парня, были отстранены. В настоящее время все обстоятельства устанавливает прокуратура.