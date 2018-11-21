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Сирия: Пентагон хочет установить наблюдательные пункты на севере страны

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Сирия: Пентагон хочет установить наблюдательные пункты на севере страны

Вашингтон, 21 ноября. США намерены установить наблюдательные пункты на севере Сирии. С таким заявлением выступил министр обороны США Джеймс Мэттис.

По его словам, Вашингтон намерен пойти на такой шаг из-за обеспокоенности Турции, которую не устраивают текущие отношения США с силами самообороны сирийских курдов (YPG).

В частности, ранее власти Турции неоднократно обвиняли руководство США в поставках различного вооружения силам самообороны сирийских курдов, которые рассматриваются Анкарой, как террористы, связанные с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Анкара неоднократно подчеркивала, что курдские силы ведут себя на севере Сирии как террористы, а их усиление в данном районе является прямой угрозой национальной безопасности Турции.

Автор: Антон Зарубин
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