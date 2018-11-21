«За службу драматическому искусству»: Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи

Лондон, 21 ноября. Британский актер Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи 3-й степени, сообщила в среду пресс-служба британской королевской семьи.

В сообщении Букингемского дворца в Twitter уточняется, что Лори награжден «за службу драматическому искусству».

«Он сделал успешную карьеру, охватывающую более 35 лет его работы в качестве актера, комика, писателя и музыканта», — отмечает пресс-служба королевской семьи.

Орден Британской империи, учрежденный в 1917 году королем Георгом V, дедом королевы Елизаветы II, актеру вручил в Букенгемском дворце наследник британского престола — принц Уэльский Чарльз.

Хью Лори прославился в Великобритании благодаря комедийным сериалам «Черная гадюка», «Шоу Фрая и Лори» и «Дживс и Вустер», в котором он сыграл в дуэте со своим другом знаменитым писателем Стивеном Фраем. После роли доктора Хауса в одноименном американском сериале Лори добился мирового призвания. Хью Лори пишет книги, записывает пластинки и выступает как комик.

За роль доктора Хауса в 2005 и в 2006 годах Лори удостоился премии «Золотой глобус». В 2007 году получил премию Гильдии киноактеров США. В 2011 году Лори включили в Книгу рекордов Гиннесса как актера, привлекающего к экранам телевизоров наибольшую аудиторию.

В августе «Газета.ру» сообщала, что Лори примет участие в съемках пилотного эпизода «Авеню 5» на HBO. Предполагается, что режиссировать сериал будет шотландский сатирик и телережиссер Армандо Ианнуччи. СМИ описывали «Авеню 5» как «космическую комедию».