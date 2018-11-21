Мюллер направит Трампу дополнительные вопросы ― адвокат президента

Вашингтон, 21 ноября. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который руководит расследованием так называемого «дела о российском вмешательстве» в выборы США, может направить президенту США Дональду Трампу дополнительные вопросы. Об этом сообщил адвокат американского лидера Рудольф Джулиани.

По словам Джулиани, предложение о направлении дополнительных вопросов американскому президенту может быть внесено на рассмотрение. Администрация Трампа рассмотрит присланные Мюллером вопросы и, если сочтет нужным, даст на них ответ.

Адвокат американского лидера подчеркнул, что окончательное решение, отвечать ли на присланные Мюллером вопросы, останется за Трампом.

«Это должно быть что-то приносящее пользу и релевантное, а не экзамен по юриспруденции», ― указал Джулиани.

Напомним, что американские спецслужбы обвиняют Россию в якобы имевшем место «вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Россия все обвинения в свой адрес отвергла, указав на их голословность и бездоказательность.