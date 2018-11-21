Американские эксперты прокомментировали разработку новой ядерной доктрины России

Вашингтон, 21 ноября. Идея разработки новой редакции политики России в области ядерного сдерживания нацелена на предупреждение конфликтов и применения ядерного оружия, считают американские эксперты.

В среду Совет Федерации предложил Совбезу РФ пересмотреть условия, при которых Россия могла бы применить ядерное оружие. Сенаторы также обозначили необходимость создания проекта «Национальной военной стратегии».

В интервью РИА Новости директор программ России и Евразии Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Ольга Оликер предположила, что предложение сенаторов может быть связано с желанием прояснить недавние заявления президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в октябре широкий резонанс вызвала фраза российского президента о том, что «агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен».

«В основе всего этого лежит сдерживание, — подчеркнула Оликер. — Цель состоит в том, чтобы эти действия в итоге не были предприняты, а противник был остановлен, и России не пришлось бы реагировать (с помощью ядерного оружия».

Научный сотрудник центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета Кристин вен Бруусгаард отметил, что предложение российских сенаторов «очень интересно с точки зрения уточнения условий, при которых Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия».

Несмотря на то, что, по словам эксперта, нынешние положения в военной доктрине уже «вполне ясны на этот счет», не исключено, что кто-то заинтересован в дальнейшем уточнении условий.

Ранее, комментируя инициативу сенаторов в интервью «Газете.ру», экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко отметил, что российскую ядерную доктрину «можно конкретизировать и включить в новый текст доктрины упоминание о гиперзвуковом и других видах неядерного стратегического оружия».