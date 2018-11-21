Руководитель ЛНР отдал распоряжение Совмину продолжить работу

Луганск, 21 ноября. Руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник отдал распоряжение Совету министров республики продолжать работу до формирования нового состава правительства.

В конституции ЛНР указано, что полномочия Совета министров прекращаются после избрания нового главы республики​​​

«Совету министров Луганской народной республики продолжать действовать до сформирования нового состава Совета министров Луганской народной республики», ― сообщает пресс-служба руководителя ЛНР.

Напомним, что выборы в ЛНР прошли 11 ноября. В них участвовали четыре кандидата, среди которых были исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник. По итогам выборов он одержал победу, набрав 68,3% голосов.