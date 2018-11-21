Краснодарские полицейские задержали рэпера Хаски

Краснодар, 21 ноября. Рэпера Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски, задержали в Краснодаре в клубе Bounce, где должен был состояться его концерт, сообщил его менеджер Андрей Орехов.

По словам Орехова, в клубе выключили электричество, посетители вышли на улицу. Рэпер вышел к толпе, здесь и произошло задержание.

Менеджер в интервью РБК отметил, что полицейские не представились и не сообщили, куда увозят музыканта. Позднее координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская сообщила изданию, что Хаски и его адвокат находятся в отделении полиции Центрального округа Краснодара, откуда их должны отправить на медицинское освидетельствование.

Отметим, в начале ноября, как сообщала «Газета.ру», депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров написал письмо генпрокурору Юрию Чайке с просьбой временно запретить рэп-концерты в России. По его мнению, многие рэп-композиции «открыто пропагандируют» суицид, наркоманию, экстремизм, сатанизм и революционные действия.

Ранее были отменены концерты пяти современных исполнителей в Нижнем Новгороде из-за выявленных в ходе прокурорской проверки нарушений. В список, помимо Хаски, вошли певица Монеточка, группа «Пошлая Молли», рэперы ATL, Face, Feduk и Jan Khalib. В прокуратуру тогда пожаловалась группа родителей, которые посчитали, что в песнях этих исполнителях содержится пропаганда алкоголя, наркотиков и суицидального поведения.

На прошлой неделе на YouTube был заблокирован клип Хаски «Иуда», набравший перед этим более 5,6 млн просмотров, сообщал Ридус.