Националисты останутся в одних трусах: почему на Украине хотят запретить продажу камуфляжной формы

Киев, 22 ноября. Профильный комитет Верховной рады Украины принял к рассмотрению законопроект, предусматривающий полный запрет на свободную продажу частным лицам камуфляжной формы и так называемых «частичных атрибутов» ВСУ. Одобрив соответствующий документ, украинский парламент фактически поставит вне закона десятки местных националистических партий и сотни группировок крайне правого толка, регулярно устраивающих «факельные шествия» на всей территории страны. Любопытно, что в ряде регионов Украины «запрет на камуфляж» уже действует. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Одним из авторов упомянутого «запретного» законопроекта является бывший руководитель «добровольческого батальона» АТО в Донбассе, а ныне – нардеп ВР от партии «Народный фронт» Андрей Тетерук. Офицер, отличившийся отнюдь не достойными своего звания поступками (в свое время полковник Тетерук ударил стеклянной бутылкой по голове нардепа Александру Кужель, а затем, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, грозил расправой пророссийским журналистам. — прим. ФАН), внезапно заявил, что «многие участники митингов в Киеве теперь одеваются, как «липовые» защитники родины». Вместе со своими соратниками он порекомендовал штрафовать каждого, чья одежда хотя бы издали напоминает одеяние Вооруженных сил Украины или формирований «донбасских добровольцев». Согласно официальной информации, идею поддержали более 40 украинских народных избранников – этого достаточно для рассмотрения вопроса на одном из пленарных заседаний Верховной рады.

Впрочем, в рамках проводимой официальным Киевом децентрализации, уже одно упоминание о запрете «камуфляжа» вызвало панику на местах.

«Пусть эти депутаты (было употреблено нецензурное слово. — Прим. ФАН) лучше борются с людьми (было употреблено нецензурное слово), которые ходят с факелами по нашим улицам и площадям», — сказал в комментарии ФАН администратор одного из магазинов «Охота и Рыбалка» (Киевская область) Василий Соловей (имя и фамилия изменены).

В частной беседе Василий признался, что подконтрольная ему структура только за последний месяц продала более двухсот комплектов маскировочной формы, но все они были приобретены по удостоверениям охотника и рыболова.

А вот на рынке небольшого городка в Черниговской области корреспонденту ФАН сказали буквально следующее: «Эта власть – власть националистов. Они найдут себе любую форму, даже камуфляж, если его сами же запретят. Сейчас они (власть имущие. — Прим. ФАН) сидят в теплых кабинетах, но только народ взбунтуется, они снова начнут жечь покрышки и кричать про «равенство и революцию». А вот тогда мы не продадим им даже самого простого «комплекта рыбака». Пусть националисты останутся в одних трусах!». Произносившая эту речь пожилая женщина заявила, что ее муж ходит исключительно в «форме хаки», поскольку не может позволить себе «пристойные штаны».

«Запрет на камуфляж и так называемые «балаклавы» — не более, чем пиар-ход отдельных украинский партий и движений накануне президентских и парламентских выборов, — подчеркнул в комментарии ФАН социолог Дмитрий Шишковский. – Представители действующей власти, а также новые соискатели парламентских кресел сегодня пытаются абстрагироваться от своего прошлого. Абсолютное большинство тех же депутатов ВР в свое время сменили засаленный камуфляж на элитные европейские костюмы. Ради этих амбиций они даже готовы отказаться от связей с радикальными националистическими группировками, по-прежнему марширующими с закрытыми лицами и в тех же «военных куртках». Вот только Порошенко и его команда должны понимать, что националисты, включая радикальных «сознательных», являются едва ли не основной электората сегодняшнего Киева».

На основе полной конфиденциальности активист запрещенного в РФ движения «Правый сектор»1, молодой человек по кличке «Дед» сообщил, что отказываться от камуфляжа ни ПС, ни другие радикалы не намерены.

«Мы еще посмотрим, кто останется в трусах, а кто – вообще без трусов», — резюмировал активист.

Тем временем в украинском сегменте Интернета все чаще появляются пессимистические посты о том, что штрафы за ношение «похожей на ВСУ» камуфляжной формы будут платить исключительно охотники и рыбаки.

«Правый сектор» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

1 Организация запрещена на территории РФ.