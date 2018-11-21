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Суд Москвы арестовал следователей СК, задержанных при получении взятки

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Суд Москвы арестовал следователей СК, задержанных при получении взятки

Москва, 21 ноября. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест двух следователей СК РФ, которые были задержаны с поличным во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сергея Дубинского и Андрея Тринева меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила она.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко выступила с заявлением, в котором назвала борьбу с коррупцией в правоохранительных органах одним из наиболее важных направлений Следственного комитета. Она пообещала, что ее ведомство будет проявлять максимальную нетерпимость к подобным нарушениям.

 

Автор: Антон Зарубин
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