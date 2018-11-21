Эксперты назвали лучший и худший мультики Диснея

Вашингтон, 21 ноября. Эксперты американского портала Collider, посвященного кинематографу, составили рейтинг мультфильмов студии Walt Disney, назвав лучшие и худшие картины.

Автор рейтинга Дрю Тейлор изучил 57 анимационных фильмов Disney. Последнее место в рейтинге занял мультфильм «Цыпленок Цыпа», вышедший в 2005 году. Тейлор подчеркивает, что картина не произвела на аудиторию никакого впечатления, поскольку она «действительно плохо снята». Героев мультфильма не встретить в Диснейленде, их игрушки не продаются в специализированных магазинах, поскольку не пользуются популярностью.

Лучшим анимационным фильмом Disney признан «Пиноккио», вышедший в 1940 году. Прославленные сегодня мультипликаторы тогда начинали работать с новейшими технологиями, такими как многоплановые камеры, создающие иллюзию глубины. Мультфильм удостоился двух премий «Оскар».

Вторую строчку рейтинга занимает «Спящая красавица» (1959 год). Кадры мультфильма при создании писали на листах бумаги размером с простынь.

«Бронза» досталась мультфильму «Фантазия» (1940) с Микки Маусом.

Десятку лучших замыкают «Бэмби», «Красавица и чудовище», «Дамбо», «Король Лев», «Питер Пэн», «Моана» и «Белоснежка и семь гномов».

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