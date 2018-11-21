Создателя «Ералаша» Грачевского не пустили в Грузию
Москва, 21 ноября. Художественному руководителю тележурнала «Ералаш» Борису Грачевскому отказали во въезде на территорию Грузии. Как сообщил сам Грачевский, отказ был вызван тем, что до этого он посещал Абхазию.
«Сегодня в Тбилиси должен был открыться фестиваль «Свидание с Россией». Нас не пустили в страну из-за того, что мы были в Абхазии», ― рассказал Грачевский.
По словам Грачевского, ему немного обидно, так как до этого он не был в Грузии и долго готовился к фестивалю.
Он добавил, что все переговоры пришлось вести через посольство Швейцарии, так как российского посольства в Грузии в настоящий момент нет. По словам Грачевского, переговоры ни к чему не привели, так как «МВД Грузии был непоколебим». Кроме Грачевского отказ получили режиссер Александр Шейн и продюсер Владимир Пирожок.