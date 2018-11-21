Британские ученые показали принцип работы легендарной «Энигмы»

Манчестер, 21 ноября. Специалисты из Манчестерского университета при помощи рентгеновской компьютерной томографии продемонстрировали принцип работы шифровальной машины «Энигма».

Специалисты сделали более полутора тысячи снимков машины и представили их в виде 3D-анимации. На кадрах подробно можно рассмотреть детали «Энигмы».

Профессор Филип Визерс подчеркнул, что ученые впервые имеют возможность заглянуть внутрь шифровальной машины, не повредив ее.

«Энигма» появилась в 1920-е годы. Популярность машина получила в годы Второй мировой войны в нацистской Германии. В 1941 году специалисты из Блетчли-Парк, где располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании, разгадали принцип работы и усовершенствованного шифровальщика.

Работы по сканированию машины проходили в здании Алана Тьюринга в Манчестерском университете, который посвящен наследию криптографа. Тьюринг преподавал в Математической школе Университета в 1948 году после завершения работы с «Энигмой».

«Это фантастика, представить эту новую перспективу «Энигмы» в здании, названном в честь человека, который сыграл такую большую роль в рассекречивании кода во время Второй мировой войны», — отметил профессор Гэвин Браун из Школы компьютерных наук.