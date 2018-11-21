Сирия: два мирных жителя ранены при обстрелах со стороны боевиков в Алеппо

Алеппо, 21 ноября. При обстрелах со стороны боевиков в Алеппо ранения получили два мирных жителя, в Латакии ранен военнослужащий сирийской армии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Действующие в Идлибской зоне деэскалации боевики продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки фиксировались обстрелы населенных пунктов Швейхба, Вреде, Шейх-Айса провинции Алеппо и района Хара города Алеппо. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя.

При обстреле населенного пункта Караманли провинции Латакия ранен один военнослужащий сирийской армии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество оружия и различных боеприпасов при прочесывании района озера Аль-Хуррия в центральной части провинции Эль-Кунейтра.