Президент Сербии рассказал послам РФ и КНР о новом кризисе в Косово

Белград, 21 ноября. В ходе встречи с послами России и Китая, сербский президент Александр Вучич рассказал им о недавнем решении косово-албанских властей ввести пошлины в размере 100% на товары из Сербии.

Как сообщала ранее пресс-служба сербского президента, Вучич провел встречи за закрытыми дверями с послом России Александром Чепуриным и послом КНР ЛИ Манчангом. Затем он принял посланников США, Великобритании, Германии, Франции и Италии и представителей ЕС.

«Президент Вучич оповестил послов Чепурина и Ли о новейшем безответственном шаге Приштины по введению пошлины на товары из Сербии и попросил их об этом проинформировать президентов (России Владимира) Путина и (КНР) Си (Цзиньпина)», ― гласит сообщение пресс-службы сербского президента.

По словам Вучича, данные меры, введенные Приштиной, могут привести полной дестабилизации целого региона, а также вызвать новый кризис и углубить имеющийся конфликт. В ответ посланники РФ и КНР выразили свою поддержку усилиям Сербии решить конфликт мирным путем.