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Ford презентовал вседорожный Focus Active

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Ford презентовал вседорожный Focus Active

Москва, 21 ноября. Американская автомобилестроительная компания Ford презентовала «внедорожную» версию хэтчбека Focus Active и универсала Focus Active Wagon.

Машины обладают увеличенным дорожным  просветом и дополнительной защитой кузова, элементы который выполнены из пластика. Кроме того, новые Focus получили большие колесные диски и модернизированную подвеску. Автомобили получили два дополнительных режима езды — Slippery и Trail. Slippery предполагает движение по скользкой дороге, а Trail по мягкой поверхности.

Автомобили доступны в модификациях с бензиновым и дизельным турбодвигателями. Бензиновый агрегат семейства EcoBoost объемом 1 или 1,5 литра, доступен в трех степенях форсировки: 85, 100 и 125 лошадиных сил. Турбодизели EcoBlue объемом 1,5 или 2 литра на 125 и 150 лошадиных сил.

Автор: Артем Никулин
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