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Опубликовано видео полета новейших Су-57

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Опубликовано видео полета новейших Су-57

Москва, 21 ноября. Полет четырех российских новейших многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 попал на видео.

На записи, снятой с военно-транспортного самолета Ан-12, видно, как четыре истребителя Су-57 маневрируют в воздухе при минимальной дистанции в несколько метров. Кроме того, один из истребителей выполняет фигуру пилотажа – вращение в горизонтальной плоскости. Запись публикует телеканал «Звезда».

Разработка российского авиационного комплекса пятого поколения принадлежит ОКБ Сухого. Самолет отличается малозаметностью. Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки и разрушения системы управления противника. Первые 12 самолетов Минобороны РФ получит в 2019 году.

Автор: Софья Куликова
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