В ГИБДД хотят приравнять некоторые лекарства к алкоголю и наркотикам

Москва, 21 ноября. Новые меры по борьбе с пьянством за рулем готовят в ГИБДД России. Эффект от употребления некоторых лекарственных препаратов в ведомстве хотят приравнять к алкогольному и наркотическому опьянению. Об этом рассказал начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков.

По его словам, некоторые лекарства воздействуют на состояние человека так, что он — фактически — находится в состоянии опьянения. При этом препараты не попадают под определение наркотических средств. Например, в случае, если автомобилиста задержали за пьяную езду, и выяснилось, что причиной такого состояния водителя стало употребление димедрола, ему выдается акт медицинского освидетельствования.

«В нем лишь указываются наименование и концентрация лекарственного препарата, обнаруженные по результатам химико-токсикологических исследований», — сказал Александр Быков в комментарии RT.

При этом документ не содержит однозначного вывода о наличии или отсутствии опьянения. По словам Быкова, в 2017 году только в Москве было выдано 224 подобных акта.

Именно поэтому в ГИБДД и предложили внести ряд изменений в действующие нормы. О том, какие именно лекарства попадут под запрет для автомобилистов и какой будет их разрешенная концентрация в организме водителя, должны решать специалисты Минздрава. Быков также предположил, что было бы целесообразно сделать специальные пометки на упаковках этих препаратов, чтобы автомобилисты были заранее проинформированы.