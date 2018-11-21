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Глава Воронежской области взял на личный контроль обрушение моста

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Глава Воронежской области взял на личный контроль обрушение моста

Воронеж, 21 ноября. Губернатор Воронежской области Александр Гусев взял на личный контроль ЧП с обрушением автомобильного моста в Терновском районе, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом говорится в заявлении областного правительства.

«Глава региона Александр Гусев взял ситуацию под личный контроль», — сказано в заявлении.

Отмечается, что на месте происшествия работают специалисты чрезвычайных и дорожных служб, оценивается ущерб. Работу всех служб на месте ЧП контролирует первый заместитель председателя правительства Виталий Шабалатов. Также в правительстве добавили, что происшествие не повлияло на обеспечение населения — место обрушения можно объехать по двум дорогам.

Глава Воронежской области взял на личный контроль обрушение моста

В среду произошло обрушение 150-метрового пролета моста через реку Савала. В момент обрушения на мосту велись плановые ремонтные работы. В момент обрушения на мосту находились «КамАЗ» и два «МАЗа». Кроме того, травмы получили два водителя грузовиков и четыре рабочих.

Глава Воронежской области взял на личный контроль обрушение моста

Автор: Софья Куликова
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