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Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия

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Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия

Монтевидео, 21 ноября. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и глава Минобороны Уругвая Хорхе Менендес провели встречу в ходе которой они договорились развивать практическое сотрудничество военных ведомств обеих стран.

По словам Фомина, Уругвай является важным и надежным партнером России в Южной Америке, а сотрудничество обоих государств длится уже более полутора веков. Он отметил, что на данный момент уже создана прочная основа для укрепления взаимодействия в самых различных областях.

Также представитель МО РФ указал, что подходы России и Уругвая к решению ключевых проблем современность весьма схожи.

Оба участника встречи обсудили гуманитарную ситуацию в Сирии, подчеркнув важность процесса возвращения беженцев на их родину и оказания помощи мирному населению. Также уругвайским военным было передано приглашение на следующий военно-технический форум «Армия».

 

Автор: Антон Зарубин
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