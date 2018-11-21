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Масштабный сбой произошел в работе Google

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Масштабный сбой произошел в работе Google

Москва, 21 ноября. На территории нескольких стран зафиксирован сбой в работе поисковой системы Google. Об этом сообщает портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

О проблемах в работе Google сообщают пользователи из США, Испании, Великобритании, Нидерландов и Хорватии. Неполадки также затронули и Россию, однако их масштабы оказались незначительными.

Жалобы на сбои в работу Google начали поступать около 19:05 мск. В 62% жалоб пользователи сообщали о проблемах при авторизации в сервисах Google, еще 37% жалоб касались неполадок в работе поисковой системы.                     

Автор: Артем Никулин
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