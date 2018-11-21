«Мечта майданивших так и не сбылась»: Азаров подвел пятилетние итоги госпереворота на Украине

Москва, 21 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объяснил, чего добились украинские власти спустя пять лет после государственного переворота. Как написал политик на своей странице в соцсети Facebook, «дым майданных покрышек давно рассеялся, а мечта майданивших так и не сбылась».

Азаров подчеркнул, что в стране так и нет обещанного европейского уровня жизни. Кроме того, после Майдана экономика Украины пришла в упадок.

«Ведь высокий уровень жизни надо создать самим, он не появится только из-за заявленного стремления вступить в ЕС», — отметил экс-премьер.

По его словам, «киевский режим превратил Украину в страну абсурда и остановить это может только сам народ».

Азаров обратил внимание на то, что перед самым госпереворотом так называемые, по его словам, «нацпредатели» в лице Петра Порошенко и Арсения Яценюка, занимавшиеся своим бизнесом, «пошли на откровенную ложь, рисуя непонимающим, незнающим людям какие-то перспективы изобилия, европейские пенсии, заработные платы».

«Вы вспомните, Яценюк с Майдана требовал от нас снизить тарифы на газ», — отметил Азаров, напомнив, что в то время тарифы на газ были 680 гривен за тысячу кубометров — в 12 раз ниже, чем сейчас. «Чего же он [Яценюк] не снижал, когда пришел к власти?» — возмутился политик.

Напомним, в среду Украина отмечает день достоинства и свободы, приуроченный к пятой годовщине с момента зарождения будущей «революции достоинства». Одним из первых геополитических следствий Майдана стало воссоединение Крыма с Россией. Украина также потеряла Донбасс, когда в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик — ДНР и ЛНР. С момента начала Майдана на Украине обрушилась экономика, двукратно обвалилось ВВП страны, а также упал экспорт.