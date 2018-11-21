Кому дача, а кому — единственное жилье: в Подмосковье сносят целый неузаконенный поселок. ФАН-ТВ

В Подмосковном поселении Щаповское жители СНТ «Газопровод» борются за свои дома и участки. Накануне по решению администрации поселения ГБУ «Автодор» пригнала к дачам два грейдера для сноса самовольных построек. Жители закрыли проезд собой, однако уже сегодня утром технику сдержать не удалось — несколько участков сравняли с землей.

«Тут просто беспредел. Потому что [сносят] даже ухоженные участки — моих соседей, мой участок. Я пришел, экскаватор стоит посередине участка и ломает мой забор и сарай соседей. То есть у людей там ценные вещи, газовые баллоны, какой-то инструмент, еще что-то. Все это сломано. Идти мне некуда, это у меня единственное жилище», — рассказывает житель СНТ «Газопровод» Дмитрий Терешин.

Жители говорят, что эта история началась в мае этого года, когда на собрании с префектом объявили о незаконности построек в товариществе. Речь идет примерно о 100 участках, а для четырех семей это вообще не дачи, а жилые дома. Комиссия решила, что снести постройки должны 10 декабря. Но почему-то снос начался на 3 недели раньше. Большинство не успели даже вывезти свои вещи. А те, до кого грейдер еще не добрался, остались без света — рабочие торопились и оборвали линии электропередач.

«Сейчас, при сносе домов, люди, не найдя себе другого жилья, наверное, будут жить в палатках, я так думаю. Просто творится какой-то беспредел, я не понимаю. Жители собрали 57 подписей для того, чтобы поехать к префекту ТиНАО и попросить отсрочку для сбора документов. Префект нас не принял, общался с нами его заместитель Курочкин Владимир Ильич, который, забрав документы, сказал: «Я подумаю». Он подумал до вечера, и вечером приехала техника», — отмечает председатель СНТ «Газопровод» Олег Веточкин.

Глава администрации Щаповского поселения Павел Бондарев прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«СНТ — это нежилые дома. Как их (жителей — прим. ФАН) можно выбросить на улицу, если у них у всех есть квартиры и дома? Еще в 1978 году постановлением правительства в связи со строительством водохранилища в Подольском районе данный земельный участок был изъят под зону затопления. И всем гражданам, дома которых там находились, были предоставлены компенсации за земельные участки или участки на территории другого поселения. Как эти люди там оказались? Непонятно», — говорит глава администрации Щаповского поселения Павел Бондарев.

Также он уверяет, что ни у одного из жильцов нет документов, подтверждающих право владения. Он отмечает, что приобретение этих дачных участков и их дальнейшая продажа — мошенничество.

«Администрация Щаповская не проконтролировала исполнение своего решения, поскольку было направлено уведомление в СНТ о том, чтобы демонтаж был произведен после 10 декабря. Время, предоставленное администрацией Щаповского поселения, еще не истекло. [То есть, по-вашему, «Автодор» занимается самодеятельностью какой-то?] Это не самодеятельность, это называется лукавство по закону», — рассказывает по телефону адвокат жителей СНТ «Газопровод».

Помимо сноса жители боятся и другой опасности: практически у всех в сараях стоят газовые баллоны, а снос построек, как правило, начинается именно с сараев.