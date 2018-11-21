Военным США на границе с Мексикой разрешили открывать огонь на поражение

Москва, 21 ноября. Власти США разрешили американским военным на границе с Мексикой открывать огонь на поражение. Об этом сообщает американское издание Military Times.

По данным издания, глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, который разрешает военнослужащим открывать огонь на поражение на границе США с Мексикой.

«Меморандум позволяет контингенту Минобороны США совершать те действия по обороне, которые министр обороны считает необходимыми для защиты сотрудников пограничного контроля», — говорится в сообщении​​​.

Издание отмечает, что американским военным также разрешается использование силы для контроля толпы, а также временное задержание и короткий обыск.

Напомним, в начале ноября стало известно, что к границе США через Мексику приближается четырехтысячное скопление мигрантов из Гондураса и других стран Центральной Америки. Еще два каравана мигрантов направляются к американской границе из Сальвадора.

В Пентагоне заявили о намерении разместить на границе семь тысяч военнослужащих. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что на границе будут размещены 15 тысяч военнослужащих и более двух тысяч бойцов Национальной гвардии США.