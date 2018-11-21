Депутат ГД о выборах в ЛНР: «Хотелось бы, чтобы у нас с вами был один паспорт — гражданина РФ»

Луганск, 21 ноября. На состоявшихся 11 ноября выборах жители ЛНР сделали правильный выбор. Об этом заявил координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» и депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Козенко призвал жителей республики поддержать Леонида Пасечника в построении будущего ЛНР. Об этом он рассказал после церемонии инаугурации, прошедшей в Луганске.

«Это действительно достойный выбор, очень правильный. Я знаю Леонида Ивановича как действительно достойного руководителя, это человек слова. Вот он сказал — и сделал. Вообще принцип «меньше слов — больше дела» очень хорошо подходит к нынешней ситуации. Есть над чем поработать, на самом деле. Масса вопросов с точки зрения восстановления экономики, социальных отношений», — сказал Козенко.

Депутат Госдумы также добавил, что необходимо проделать большую работу для укрепления связей между регионами России и ЛНР. Со своей стороны Козенко пообещал приложить усилия для улучшения взаимодействия парламентов РФ и ЛНР. Парламентарий напомнил, что в России идет работа по программе поддержки соотечественников.

«Так сложилось, что 4,5 года назад крымчане тоже были — знаете, есть такое название — «российскими соотечественниками». К сожалению, сегодня луганчане тоже являются «российскими соотечественниками», но мне и моим землякам искренне бы хотелось, чтобы у нас с вами был один паспорт — паспорт гражданина РФ», — сказал Андрей Козенко.

Депутат также пожелал Пасечнику достижения целей, которые ставит перед собой народ ЛНР. Козенко также отметил, что Леонид Пасечник является достойным руководителем и призвал жителей Луганской народной республики оказать ему помощь и поддержку.