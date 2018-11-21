МВД может сократить срок оформления загранпаспорта

Москва, 21 ноября. Министерство внутренних дел предлагает сократить максимальный срок изготовления заграничного паспорта по месту пребывания с четырех до трех месяцев, проект документа опубликован на портале нормативных правовых актов.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, срок до трех месяцев планируют установить как для обычного загранпаспорта на пять лет, так и для документа с электронным носителем информации на десять лет. Волк отметила, что изменения не потребуют дополнительных финансовых трат или изменения численности работников ведомства.

На данный момент максимальный срок изготовления загранпаспорта по месту регистрации составляет один месяц, по месту пребывания – четыре месяца. Кроме того, с первого сентября загранпаспорт с биометрической информацией можно получить в городах с населением свыше 50 тысяч человек.