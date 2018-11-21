Уходящий год стал одним из лучших для российской сборной ― Дворкович

Москва, 21 ноября. Уходящий год был одним из лучших в исории российской сборной, заявил бывший председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович. Он добавил, что российские футболисты заслуживают поддержки, особенно – в сложную минуту.

Дворкович прокомментировал поражение российской сборной от шведской команды во время матча 20 ноября, где россияне упустили возможность пройти в элиту Лигу наций. По словам Дворковича, состав команды был недостаточно сильным из-за отсутствия нескольких ключевых игроков.

Он также добавил, что не намерен комментировать решения тренера команды Станислава Черчесова, который не стал выпускать на поле лучшего бомбардира РПЛ Федора Чалова из ЦСКА.

Кроме того, Дворкович прокомментировал уходящий год в свете успехов российской сборной, в частности, он ответил на вопрос, можно ли считать 2018 год лучшим в истории российской сборной.

«Один из лучших — безусловно. Подарили болельщикам праздник на домашнем чемпионате мира!», ― приводит слова Дворковича телеканал «360».

Одним из самых ярких игроков российской команды он назвал нападающего Артема Дзюбу, ставшего капитаном команды после турнира.