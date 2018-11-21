Донецк, 21 ноября. Представители Донецкой народной республики не получили ответ от Киева по вопросу второй очереди обмена пленными по формуле «174 на 46», об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Первый обмен пленными прошел в октябре прошлого года в формате «установленных на установленных» 306 на 74. Второй этап был запланирован на начало 2018 года. Представители ДНР направили в Киев письмо с соответствующим запросом, однако ответа так и не последовало.

Морозова отметила, что 22 ноября в Минске пройдет очередной раунд переговоров по Донбассу. В ДНР надеются, что Киев озвучит свою официальную позицию по обмену пленными в рамках переговоров. Со стороны ДНР позиция остается прежней – власти республики настаивают на освобождении всех пленных.

Напомним, ДНР и ЛНР отказались признать новое руководство Киева, пришедшее к власти в результате госпереворота, и заявили о своей независимости. Киев отказывается признать независимость Донбасса, ВСУ ежедневно атакуют позиции республик. Всего за четыре года конфликта в Донбассе погибли около 10 тысяч человек.