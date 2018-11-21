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Набиуллина: ЦБ не считает вероятным рисковый сценарий с ценой нефти в 35 долларов

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Набиуллина: ЦБ не считает вероятным рисковый сценарий с ценой нефти в 35 долларов

Москва, 21 ноября. Центральный банк России не считает вероятным рисковый сценария развития российской экономики с ценами на нефть в размере 35 долларов за баррель. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

«Мы не считаем этот сценарий вероятным, но мы должны понимать, как будет развиваться ситуация в негативном случае, как мы должны на эту ситуацию реагировать», — сказала Набиулина.

Она также добавила, что в случае падения цен на нефть до 35 долларов за баррель Банк России располагает необходимыми инструментами, которые позволят справиться с негативными последствиями.

Напомним, в начале октября стоимость нефти марки Brent достигла 86 долларов, что стало максимумом с ноября 2014 года. Позднее цены на нефть опустились до 64 долларов за баррель.

Автор: Артем Никулин
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