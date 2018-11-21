РФС поддержит кандидатуру Инфантино на выборах главы FIFA

Москва, 21 ноября. Российский футбольный союз поддержит кандидатуру действующего президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино на выборах нового главы организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Это решение было принято во время заседания исполнительного комитета Российского футбольного союза, пишет ТАСС.

Ранее Инфантино заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы футбольной организации. Выборы президента FIFA состоятся 5 июня 2019 года в Париже. Кандидаты, претендующие на пост руководителя Международной федерации футбола, должны зарегистрироваться до 5 февраля. 5 мая 2019 года обозначено как заключительный день уведомления входящих в FIFA ассоциаций об именах допущенных к выборам кандидатов.

Напомним, Джанни Инфантино был избран на пост главы Международной федерации футбола в 2016 году. Предыдущий президент федерации, Йозеф Блаттер, покинул пост в связи с громким коррупционным скандалом. Отмечалось, что под руководством Инфантино были реализованы меры, позволившие оздоровить репутацию и финансирование FIFA.