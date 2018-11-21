Путин заявил о стратегическом характере российско-абхазских отношений
0 Оставить комментарий
Сочи, 21 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Абхазией носят особый стратегический и союзнический характер. Об этом глава государства сообщил на встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.
Путин принял президента Абхазии в своей резиденции Бочаров Ручей в среду. Глава России сказал, что очень рад видеть Хаджимбу, с которым последний раз встречался летом текущего года.
«Сейчас не буду вдаваться в характер наших отношений, которые, безусловно, носят особый стратегический, союзнический характер», — подчеркнул лидер РФ.
Путин отметил, что рад вновь встретиться с абхазским коллегой в неформальной обстановке и обсудить наиболее актуальные вопросы взаимоотношений двух стран.