Топливный союз заявил об угрозе закрытия независимых АЗС в России

Москва, 21 ноября. Независимые АЗС в России готовы продавать бензин по любой цене, но при одном условии: наценка должна составлять не менее трех рублей на литр. В обратном случае заправочные станции будут работать в убыток себе, что приведет к их закрытию, заявил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

По его словам, независимый сектор не влияет на ценообразование. Частные АЗС отталкиваются от тех цен, «которые им установили».

«Независимому сектору можно продавать товар по любой цене, и нас устроила бы цена и 30 рублей за литр. Дайте только нормальную маржинальность», — сказал Баженов, пишет РИА Новости.

По его словам, наценка в размере трех рублей на литр позволит независимым АЗС зарабатывать, реинвестировать, покрывать издержки и вкладываться в собственное развитие. Баженов считает, что договоренности, достигнутые по результатам встречи членов правительства и нефтяных компаний, установили убыточность независимых АЗС на ближайшие пять месяцев.

Речь идет о том, что, согласно принятому документу, предельная разница между себестоимостью и ценой топлива не должна превышать 4%. По словам Баженова, с учетом этих мер средняя маржинальность по стране составит 1,7 рубля за литр. Аналитик считает, что операционные затраты АЗС составляют около трех рублей на литр при суточной реализации в размере 10 тысяч литров.

Напомним, 31 октября Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке. Стороны договорились о фиксированных объемах и ценах поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт. До конца 2018 года цены на топливо будут находиться на уровне конца мая — начала июля. После этого цены будут проиндексированы с учетом годовой инфляции 4–4,6%. Соглашение действует до 31 марта 2019 года.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что независимые АЗС должны увеличить набор предоставляемых услуг, чтобы работать с выгодой для себя. Данное предложение, отметил он, было сделано с учетом практики в других странах мира.