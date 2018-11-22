Сирия, 22 ноября. ВВС коалиции США атаковали Хаджин в Дейр-эз-Зоре фосфорными боеприпасами. Жилые кварталы Алеппо подверглись обстрелам боевиков. Террористы ИГ1 активизировали подпольную деятельность в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы в Алеппо; продолжили перестрелки с боевиками на севере Хамы; подверглись обстрелам исламистов в городе Алеппо; перебросили подкрепление в Хаму из Эс-Сувейды.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): арестовала нескольких радикалов, причастных к грабежам на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: лишилась одного из высокопоставленных лидеров во время нападения неизвестных на юге Идлиба.

«Джейш Аль-Изза»: предприняла попытку атаки позиций САА в северной части Хамы.

Курды: понесли потери в результате вылазки ИГ в восточной части Дейр-эз-Зора; подверглись нападению террористов к западу от Ракки.

Международная коалиция: атаковала Хаджин в Дейр-эз-Зоре фосфорными боеприпасами; провела бомбардировки города Багуз Тахтани на юго-востоке Сирии.

ВС Ирака: осуществили авианалеты в районе сирийско-иракской границы; уничтожили 15 джихадистов ИГ в ходе спецоперации в провинции Салах Эд-Дин; задержали бывшего высокопоставленного лидера ИГ в Киркуке.

ВС Турции: готовят новых агентов разведки в преддверии начала военной операции к востоку от Евфрата.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки приостановились вооруженные стычки между турецкими вооруженными силами и курдскими радикалами. Тем не менее противники продолжили наращивать боевую мощь. Так, согласно информации военного источника в сети Twitter (VivaRevolt), разведка вооруженных сил Турции усиленно готовит новых бойцов, которые впоследствии будут направлены на подконтрольные «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) территории. Напомним, ранее Анкара заявила о подготовке к крупномасштабной военной операции по борьбе с радикальными курдскими формированиями на сирийско-турецкой границе к востоку от реки Евфрат.

На окраинах административного центра провинции вновь прошли работы по ликвидации взрывных устройств, оставленных исламистами незаконных вооруженных группировок после их поражения в битве за Алеппо, завершившейся в декабре 2016 года. Минобороны Сирии сообщало о зачистке кварталов Аль-Ашрафия и Кади Аскар.

Во второй половине дня под огнем боевиков вновь оказался мирный район Алеппо Аз-Захра и улица Ан-Нил, передавал информационный портал SANA News. К счастью, жертв среди мирного населения удалось избежать. Это стало очередным нарушением прекращения огня исламистами в демилитаризованной зоне.

В городе Джараблус, расположенном у сирийско-турецкой границы, были задержаны несколько боевиков, добровольно сдавшихся местной полиции «Сирийской свободной армии» (ССА), поддерживаемой Турцией. Об этом сообщал Twitter-канал(jarablos_jmc). Напомним, ранее поступали данные о рейдах, проводимых ССА с целью ареста боевиков, имеющих отношение к грабежу имущества гражданских лиц и другим противоправным действиям.

Провинция Дейр-эз-Зор

В первой половине дня на оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF) территориях вновь отмечались вылазки боевиков «Исламского государства»1. Интернет-портал Orient News передавал, что несколько курдских бойцов погибли в результате нападения неизвестных у населенного пункта Джарах. Предполагается, что ответственность за проведение налета лежит на радикалах ИГИЛ1. В свою очередь союзные курдам ВВС международной коалиции во главе с США активизировали авианалеты в юго-восточной части региона в зоне контроля ИГИЛ, передавал Twitter-канал (EuphratesPost). Бомбардировкам западного альянса подверглись города Хаджин и Багуз Тахтани. По информации Telegram-канала (C_Military1), американские ВВС ударили по Хаджину фосфорными боеприпасами, что привело к жертвам среди мирного населения. Информация о точном количестве убитых и пострадавших все еще уточняется.

Поступали сообщения о боевых вылетах иракских военных самолетов в районе населенного пункта Ас-Суса. Никакой информации о потерях джихадистов ИГИЛ в живой силе или военной технике в данном районе, тем не менее, до сих пор не поступало. Напомним, действия ВВС Ирака на территории Сирии были согласованы с властями САР.

Провинция Идлиб

В течение дня боевики незаконных вооруженных формирований продолжили предпринимать попытки спровоцировать столкновения с правительственными войсками на юго-востоке провинции. Агентство новостей Al Masdar News сообщало о вылазке исламистов вблизи населенного пункта Хувейн. Тем не менее ее удалось предупредить без потерь для Сирийской арабской армии (САА). Отмечалось, что нападавшие относились к числу боевиков формирования «Аджнад Аль-Кавказ».

Еще один лидер вооруженной оппозиции был убит неизвестными в собственном доме. По сведениям Telegram-канала (C_Military1),высокопоставленный полевой командир террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» был застрелен в городе Кафр-Набаль. Активисты вооруженной оппозиции уверены, что нападавшими являлись террористы подпольных ячеек «Исламского государства».

Два взрывных устройства были обнаружены на подконтрольных исламистам территориях недалеко от города Джиср Аш-Шугур. Как передавал в сети Twitter военный источник (aheey555), оба СВУ удалось обезвредить.

Провинция Ракка

В Ракке накануне продолжились вылазки джихадистов «Исламского государства». Боевики террористической группировки взяли на себя ответственность за нападение на патрульных «Демократических сил Сирии» (SDF) западнее административного центра провинции в районе поселения Ямама. До сих пор не поступали данные о потерях со стороны курдов в живой силе.

Кроме того, террористы подозреваются в организации двух взрывов в мирных районах Ракки — на улице Басиль и в квартале Аль-Фердоуси — в результате которых были убиты как минимум трое гражданских лиц. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщал военный источник (EuphratesPost).

Провинция Хама

На протяжении всего дня в Хаме не утихали перестрелки между артиллерийскими дивизионами Сирийской арабской армии (САА) и джихадистами вооруженной оппозиции. По информации Telegram-канала (aheey555), противники обменивались ударами в районе населенных пунктов Аль-Масасна, Аль-Латамина, Ас-Сармания. Аль-Хувез, Аз-Зияра, Аль-Арбаин и Аз-Закат. Местные активисты отмечали, что инициаторами вооруженных столкновений выступили радикалы. Кроме того, исламисты «Джейш Аль-Иззы» попытались атаковать военные объекты правительственных сил, однако, потерпев поражение, отступили на исходные позиции, сообщало информационное агентство Al Masdar News. Участившиеся атаки боевиков вынудили силы САР перебросить подкрепление из Эс-Сувейды, где недавно удалось полностью уничтожить анклав террористов «Исламского государства».

Ирак

В пустынных районах Ирака продолжилась спецоперация вооруженных сил страны, направленная на уничтожение так называемых спящих ячеек «Исламского государства». По данным информационного агентства Iraqi News, две подпольные ячейки джихадистов были обнаружены в провинции Салах Эд-Дин, где в результате развернувшихся столкновений удалось нейтрализовать как минимум 15 боевиков. Кроме того, один из радикалов ИГ, занимавший высокопоставленный пост в рядах террористической группировки, был арестован в Киркуке. Сообщалось, что задержанный вынес смертные приговоры многим невиновным мирным жителям во время оккупации данных территорий боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)