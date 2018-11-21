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Huawei презентовала дешевую версию смартфона Honor 10

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Huawei презентовала дешевую версию смартфона Honor 10

Москва, 21 ноября. Китайская компания Huawei презентовала удешевленную версию смартфона Honor 10 Lite.

В настоящее время новинка доступна только на китайском рынке. Стоимость смартфона составит 1399 юаней (боле 13 тысяч рублей). Смартфон оснащен дисплеем с диагональю 6,21 дюйма. Основная камера содержит два модуля, разрешение основного 13 Мп, дополнительного 2 Мп.

Разрешение фронтальной камеры составляет 24 Мп. Смартфон оснащен процессором Kirin 710. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 гигабайт в зависимости от комплектации. Объем внутренней памяти 64 или 128 гигабайт. Смартфон будет доступен в черном, белом, синем и красном цветах.

Автор: Артем Никулин
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