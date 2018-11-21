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Сирия новости 21 ноября 22.30: три человека погибли при взрыве в Ракке, в Эль-Кунейтре найден склад боевиков

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Склад боевиков

Сирия, 21 ноября. САА обнаружила бывший склад боевиков в Эль-Кунейтре. Жертвами взрыва в Ракке стали три мирных жителя. Агенты САА продолжают разведывательную операцию в провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают разведывательную операцию в провинции Идлиб; провели ответные обстрелы позиций боевиков на юго-востоке Идлиба; обнаружили хранилище исламистов на юго-западе Сирии.

«Тахрир Аш-Шам»: нанесла удары по населенному пункту Аль-Харише юго-западнее Алеппо; подверглась ответным ударам САА в северной части Хамы.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Возобновились вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами незаконных вооруженных формирований к юго-западу от административного центра региона. Как передает новостной портал Jisr TV, боевики террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» открыли минометный огонь по населенному пункту Аль-Харише, подконтрольному Сирийской арабской армии (САА). О возможных жертвах среди мирного населения пока не сообщалось. Напомним, несколько часов назад под ударами джихадистов оказался административный центр региона. Таким образом, исламисты не прекращают нарушать режим прекращения огня, действующий в демилитаризованной зоне на границах «Большого Идлиба».

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Разведывательные службы Сирийской арабской армии (САА) продолжают работать в провинции Идлиб. Согласно данным новостного портала Al Masdar News, один из агентов сил САР опубликовал видеозапись из зоны контроля джихадистов формирования «Джебхат Ан-Нусра»1***. Военнослужащий правительственной армии запечатлел штаб-квартиру террористической группировки. Напомним, деятельность агентов САА позволяет получить необходимую информацию о расположении военных объектов противника.

Артиллерийские дивизионы САА обстреляли опорные пункты боевиков недалеко от населенного пункта Тавиль Аль-Халиб на юго-востоке провинции, передают источники информационного Twitter-канала (MasarPressNet). Напомним, ранее базирующиеся в регионе исламистские бандгруппы неоднократно нарушали режим прекращения огня, установленный в рамках договоренностей о создании буферной зоны на окраинах бывшей зоны деэскалации.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Согласно уточненным данным, в результате серии взрывов в Ракке погибли три мирных жителя. Об этом сообщает в социальной сети Twitter (RisboLensky) местный источник. Ранее поступали сообщения о гибели двух гражданских лиц в районе Аль-Фердоуси, где сработало одно из двух детонировавших самодельных взрывных устройств. В размещении бомб в городских кварталах подозреваются боевики подпольных ячеек «Исламского государства»1, которые до сих пор сохраняют высокую террористическую активность на территориях Северо-восточной Сирии, удерживаемых курдскими радикалами. Местные активисты подчеркивают, что подобные случаи в Ракке продолжают происходить с той же периодичностью, несмотря на то, что город был освобожден еще в октября 2017-го года. По их мнению, это является следствием того, что «Демократические силы Сирии» (SDF) до сих пор не провели тщательную зачистку территорий от следов присутствия джихадистов.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Правительственные силы САР продолжают наносить удары по зонам дислокации боевиков «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и других наиболее радикальных вооруженных группировок в предместьях оккупированного города Аль-Латамина, расположенного в северной части провинции Хама. По информации Masar Press Agency, военнослужащие САА ведут огонь по боевикам преимущественно из артиллерийских установок. Данных о причиненном джихадистам уроне оппозиционное агентство не сообщает. Стоит отметить, что в последние недели ряд базирующихся в регионе бандформирований исламистов регулярно нарушают условия российско-турецкого Меморандума о создании демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии.

Провинция Эль-Кунейтра

Карта военных действий — Эль-Кунейтра

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что в провинции Эль-Кунейтра недалеко от границы с оккупированными Израилем Голанскими высотами был найден крупный склад с оружием и боеприпасами, оставленный джихадистами вооруженной оппозиции перед выходом с данных территорий. Военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось конфисковать большое количество оружия и медицинского оборудования, ранее принадлежавшего боевикам антиправительственных формирований, оккупировавших данные районы. Отмечается, что большинство из изъятого вооружения было произведено в Израиле. Известно, что ранее в схронах боевиков также неоднократно обнаруживалось оружие израильского производства. Напомним, юго-западные районы Сирийской Арабской Республики (САР) полностью перешли под контроль САА в конце июля в результате военной операции «Базальт».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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