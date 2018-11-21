Сирия, 21 ноября. САА обнаружила бывший склад боевиков в Эль-Кунейтре. Жертвами взрыва в Ракке стали три мирных жителя. Агенты САА продолжают разведывательную операцию в провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают разведывательную операцию в провинции Идлиб; провели ответные обстрелы позиций боевиков на юго-востоке Идлиба; обнаружили хранилище исламистов на юго-западе Сирии.

«Тахрир Аш-Шам»: нанесла удары по населенному пункту Аль-Харише юго-западнее Алеппо; подверглась ответным ударам САА в северной части Хамы.

Провинция Алеппо

Возобновились вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами незаконных вооруженных формирований к юго-западу от административного центра региона. Как передает новостной портал Jisr TV, боевики террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» открыли минометный огонь по населенному пункту Аль-Харише, подконтрольному Сирийской арабской армии (САА). О возможных жертвах среди мирного населения пока не сообщалось. Напомним, несколько часов назад под ударами джихадистов оказался административный центр региона. Таким образом, исламисты не прекращают нарушать режим прекращения огня, действующий в демилитаризованной зоне на границах «Большого Идлиба».

Провинция Идлиб

Разведывательные службы Сирийской арабской армии (САА) продолжают работать в провинции Идлиб. Согласно данным новостного портала Al Masdar News, один из агентов сил САР опубликовал видеозапись из зоны контроля джихадистов формирования «Джебхат Ан-Нусра»1***. Военнослужащий правительственной армии запечатлел штаб-квартиру террористической группировки. Напомним, деятельность агентов САА позволяет получить необходимую информацию о расположении военных объектов противника.

Артиллерийские дивизионы САА обстреляли опорные пункты боевиков недалеко от населенного пункта Тавиль Аль-Халиб на юго-востоке провинции, передают источники информационного Twitter-канала (MasarPressNet). Напомним, ранее базирующиеся в регионе исламистские бандгруппы неоднократно нарушали режим прекращения огня, установленный в рамках договоренностей о создании буферной зоны на окраинах бывшей зоны деэскалации.

Провинция Ракка

Согласно уточненным данным, в результате серии взрывов в Ракке погибли три мирных жителя. Об этом сообщает в социальной сети Twitter (RisboLensky) местный источник. Ранее поступали сообщения о гибели двух гражданских лиц в районе Аль-Фердоуси, где сработало одно из двух детонировавших самодельных взрывных устройств. В размещении бомб в городских кварталах подозреваются боевики подпольных ячеек «Исламского государства»1, которые до сих пор сохраняют высокую террористическую активность на территориях Северо-восточной Сирии, удерживаемых курдскими радикалами. Местные активисты подчеркивают, что подобные случаи в Ракке продолжают происходить с той же периодичностью, несмотря на то, что город был освобожден еще в октября 2017-го года. По их мнению, это является следствием того, что «Демократические силы Сирии» (SDF) до сих пор не провели тщательную зачистку территорий от следов присутствия джихадистов.

Провинция Хама

Правительственные силы САР продолжают наносить удары по зонам дислокации боевиков «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и других наиболее радикальных вооруженных группировок в предместьях оккупированного города Аль-Латамина, расположенного в северной части провинции Хама. По информации Masar Press Agency, военнослужащие САА ведут огонь по боевикам преимущественно из артиллерийских установок. Данных о причиненном джихадистам уроне оппозиционное агентство не сообщает. Стоит отметить, что в последние недели ряд базирующихся в регионе бандформирований исламистов регулярно нарушают условия российско-турецкого Меморандума о создании демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии.

Провинция Эль-Кунейтра

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что в провинции Эль-Кунейтра недалеко от границы с оккупированными Израилем Голанскими высотами был найден крупный склад с оружием и боеприпасами, оставленный джихадистами вооруженной оппозиции перед выходом с данных территорий. Военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось конфисковать большое количество оружия и медицинского оборудования, ранее принадлежавшего боевикам антиправительственных формирований, оккупировавших данные районы. Отмечается, что большинство из изъятого вооружения было произведено в Израиле. Известно, что ранее в схронах боевиков также неоднократно обнаруживалось оружие израильского производства. Напомним, юго-западные районы Сирийской Арабской Республики (САР) полностью перешли под контроль САА в конце июля в результате военной операции «Базальт».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)