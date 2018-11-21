Каталонский депутат плюнул в главу МИД Испании

Мадрид, 21 ноября. На заседании нижней палаты испанского парламента разразился скандал – депутат партии «Левые республиканцы Каталонии» назвал главу министерства иностранных дел страны Жозепа Борреля «фашистом», а второй депутат плюнул в него.

Депутат от левых Габриэль Руфиан, известный своими резкими и неприличными высказываниями, назвал социалиста и ветерана испанской политики 71-летнего Борреля «самым недостойным министром в истории испанской демократии», «фашистом» и «расистом». После третьего предупреждения спикер парламента удалила буйного заседателя.

Вместе с Руфианом зал покинули и другие представители партии. Однако на выходе один из депутатов повернулся в сторону главы МИД РФ и плюнул в него.

«Думаю, что зал заседания — место, где аргументы приводятся при помощи слов, а не где плюют в депутатов», — прокомментировал случившееся Боррель.

Министр заявил, что оскорбления в парламенте неприемлемы. Он призвал отказаться от слов «путчисты» и «фашисты» на заседаниях и не прощать подобное поведение.

«Постоянные оскорбления как постоянный аргумент надо вычеркнуть из парламента. Нам платят за то, что мы ведем дебаты», — сказал Боррель.

Партия «Левых республиканцев Каталонии» опровергает информацию о том, что один из депутатов плюнул в министра. Однако представитель фракции сообщил, что депутаты продолжат называть «фашистами» тех, кто называет их «путчистами». По итогам заседания пастор заявил, что слова «фашист» и «путчист» будут исключены из протокола заседания, чтобы потомки через 100 лет представляли лучшую Испанию.