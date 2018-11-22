«Самые честные выборы». Часть 3: Подвозы и вбросы

Несмотря на целый арсенал грязных методов, демократы Джорджии проиграли в борьбе за кресло губернатора штата. Как мы уже рассказывали, по итогам двухнедельного (!) пересчета голосов два штата США в итоге обрели своих губернаторов: следом за Флоридой, где демократы показали себя во всей красе, легитимная власть появилась и в Джорджии.

Суть и интрига заключалась в том, что здесь губернаторов из Демократической партии не появлялось на протяжении последних 20 лет, поэтому политтехнологи «синих» (или «ослов») совершенно не стеснялись в выборе средств.

Расклад «накануне боя» выглядел следующим образом.

Кандидат в губернаторы штата от Демпартии Стейси Абрамс — афроамериканка, горячо поддерживаемая весьма специфическим НКО Black Voters Matter («Голоса черных имеют значение» — специалисты по обработке темнокожего электората) и крупнейшими американскими СМИ — The New York Times и CNN. Она не новичок в политике: была заместителем прокурора Атланты, 10 лет работала в Законодательном собрании штата.

От Республиканской партии ей противостоял Брайан Кемп, занимающий в администрации Джорджии пост секретаря штата с 2010 года.

Кстати, на выборах 2016 года Кемп был единственным государственным чиновником, который отказался от активно навязываемой министерством внутренней безопасности США «помощи» для защиты от «вмешательства России». Более того, он в принципе отрицал это «вмешательство», открыто обвиняя спецслужбы во вранье.

После таких заявлений становится очевидным, что происходившую в Джорджии борьбу за каждый голос избирателя нельзя назвать иначе как объявлением войны и откровенной местью демократов Кемпу за его твердую позицию.

Так, демократы инициировали и выиграли ряд судебных исков, требуя признать действительными бюллетени досрочного голосования, в которых корректность информации об избирателе не могла быть проверена в условиях участков для голосования. Предварительное голосование началось еще 16 октября, и таких бюллетеней набралось порядка 53 тысяч; причем активно об этом писало только информагентство USA Really.

Таким же образом демократы добивались признания открепительных удостоверений с сомнительными подписями.

Республиканцы все это понимали — и неоднократно заявляли, что Абрамс и ее сторонники хотят раздать бюллетени иммигрантам, которые находятся в стране незаконно. Те особо и не спорили: требовали, чтобы в штате… изменили действующую систему электронного голосования из-за ее «неадекватности киберугрозам и уязвимости для иностранных хакеров».

Окружной судья США Эми Тоттенберг в сентябре признала «существование проблемы и наличие киберуязвимости», однако встала на сторону Кемпа. Она отказала адвокатам демократов, которые пытались заставить штат перейти на использование исключительно бумажных бюллетеней на промежуточных выборах 2018 года — «поскольку переход к новой системе несет в себе еще больше рисков в связи с дефицитом времени».

Переведем с юридического на обывательский: иммигрантам сложно голосовать «электронным способом» — с бумажками все куда проще. Да и подделывать их тоже не так сложно.

Хватало в процессе выборов и другой «грязи»: упомянутые мной выше Black Voters Matter прославились тем, что пытались (это было еще в октябре) организовать подвоз избирателей на участки для досрочного голосования прямо из социального центра временного пребывания пожилых американцев. При этом сами люди были не в курсе, куда их везут. Зато им были обещаны «музыка и напитки».

Мэр Атланты Кейша Лейнс Боттомс, афроамериканка-демократ, бросила весь административный ресурс на поддержку подруги. Сама она рулит столицей штата (здесь — половина всех избирателей!) меньше года, и победу ей обеспечили все те же «Голоса черных»: в декабре прошлого года она одержала верх над Мэри Норвуд с преимуществом в… 759 голосов! О явке говорить просто неудобно — она не превысила и 25%.

В общем, давайте начистоту: весь штат голосовал за республиканцев, Атланта (под давлением городской администрации) — за «своих», «черных демократов». И потом две недели после выборов были проведены в отчаянных попытках «посчитать как надо».

Все делалось с одной целью — сократить разрыв в количестве голосов от Кемпа до 1%, потому что при этом (по законам штата) можно было ставить вопрос о втором туре. Для его запуска не хватало 17 751 голоса. Их и «искали».

Демократы были настолько уверены в том, что им удастся запустить повторное голосование, что потратили 250 тысяч долларов на свою пропаганду на телевидении. Чем руководитель избирательного штаба Абрамс и поспешила похвастать в своем Twitter.

The Abrams campaign has been preparing for all possibilities. Voters who previously elected to vote by mail are receiving by mail today an absentee ballot application for the Dec 4 runoff, and we just approved a $250k TV buy. #CountEveryVote #CantTrustKemp #gapol #teamabrams — Lauren Groh-Wargo (@gwlauren) November 9, 2018

«Мы готовимся к любым возможностям. Мы уже разослали бюллетени по почте, чтобы избиратели проголосовали во втором туре 4 декабря и одобрили бюджет на рекламу в 250 000 долларов», — сообщила она (явно слегка опережая события).

Республиканцы подали иск в суд в связи со столь наглым ходом демократов. По закону, пока окончательные результаты подсчетов не объявлены, ни о каком втором туре речи быть не может. Кстати, окончательный подсчет голосов лишь утвердил сделанный ранее выбор американцев Джорджии — губернатором был назван Брайан Кемп. Перевес — 54 723 голоса (при том, что оба кандидата получили свыше 1,9 млн голосов).

Получается, что штаб Абрамс совершенно нецелевым образом расходовал средства избирательного фонда, оплатив несуществующую кампанию, что является серьезным финансовым преступлением. Пришло время для проверки американского правосудия на независимость, так как очевидно, что теперь Стейси Абрамс светит не столько срок в губернаторском кресле, сколько вполне реальный срок за решеткой за мошенничество.

И суперфинал: в Америке принято, что проигравший на выборах свое поражение признает — и даже поздравляет победителя. Да, неприятно — но таковы традиции. Однако не такова Абрамс.

Ей и слово: «Если выборы прошли честно, это еще не означает, что они были легитимными».

Стоит прочитать несколько раз, чтобы попытаться понять, что пытается донести до нас демократ с многолетним политическим стажем.

«Самые честные выборы». Часть 2: «Синяя жара» во Флориде

«Самые честные выборы». Часть 1: Теория и практика большого электорального взрыва в США