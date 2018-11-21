Белый дом считает достаточными принятые санкции против Эр-Рияда по делу Хашукджи

Вашингтон, 21 ноября. Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть предложения членов американского Конгресса о введении дополнительных санкций против Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Однако в Белом доме считают достаточными уже введенные ограничения, об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Радиоведущий канала KMOX Питу Мундо попросил Помпео прокомментировать инициативы американцев о дополнительных рестрикциях против Эр-Рияда. Госсекретарь заявил, что в Трамп рад рассмотреть любые предложения Конгресса.

«Если там приводятся хорошие идеи относительно укрепления американской национальной безопасности, администрация будет рада поддержать их», — сказал Помпео.

Госсекретарь на вопрос об ответных действиях на убийство журналиста сказал, что Вашингтон уже предпринял меры – ввел санкции против 17 человек в саудовском правительстве, которые могут иметь отношение к убийству. Помпео подчеркнул, что Саудовская Аравия «двигается в направлении» защиты прав человека, но «разумеется, у Эр-Рияда не идеальный послужной список».

Напомним, журналист Хашукджи был убит в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти Турции обнаружили фрагменты тела журналиста. В Анкаре считают, что к убийству причастны члены королевской семьи.