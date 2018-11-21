Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Абхазией

Сочи, 21 ноября. Товарооборот между Россией и Абхазией растет, хотя и небольшими темпами. По данным за 9–10 месяцев 2018 года, показатель торговли между странами вырос на два процента, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер проводит встречу с главой Абхазии Раулем Хаджимбой в Бочаровом Ручье.

«Мы с вами договорились, что увидимся в такой максимально нейтральной обстановке, поговорим по текущим рабочим вопросам: их, наверняка, много», — сказал Владимир Путин.

По его словам, в 2017 году товарооборот между Россией и Абхазией вырос на 5%. Путин также отметил, что абхазские предприятия продолжают работу. При этом президент РФ считает, что необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы подтолкнуть развитие экономики.