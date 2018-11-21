МИД РФ предостерег Украину от попыток пересмотреть статус Азовского моря

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Москва, 21 ноября. Россия обеспокоена попытками Украины обострить ситуацию в Азовском море. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что Москва предостерегает Киев от попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран, что также противоречит международному праву. В МИД РФ также добавили, что Москва открыта для конструктивного диалога по ситуации в Азовском море.

«Призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве также добавили, что Украина и государства, которые поддерживают провокационные действия Киева, несут ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в акватории Азовского моря.

«Россия сожалеет, что конфронтационный курс Киева на дестабилизацию российско-украинских связей находит поддержку у ряда государств, включая страны - члены Европейского союза», — добавили в МИД РФ.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась после захвата украинскими пограничниками российского рыболовецкого сейнера «Норд» в марте 2018 года. В сентябре, Киев разместил на постоянной основе на побережье Азовского моря несколько подразделений морского спецназа. При этом в Киеве заявили, что до конца 2018 года в регионе будут размещены более тысячи бойцов морского спецназа и 270 десантников.