Российские школьники смогли предотвратить «ядерную катастрофу» и найти уязвимость в Tesla

Сочи, 21 ноября. Участники программы «Информационная безопасность» в образовательном центре «Сириус» впервые сдали зачет в форме квеста. По сценарию, школьники должны были предотвратить ядерную катастрофу и найти уязвимости в системах безопасности автомобиля Tesla.

Задания выполняли 60 учеников старших классов. На протяжении трех недель перед зачетом школьники проходили курсы по изучению криптографии, киберкриминалистики и компьютерной безопасности. По словам руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, участники программы получили хорошую теоретическую подготовку и смогли понять приоритетность задач в сфере обеспечения информационной безопасности.

«У ребят сложилось комплексное представление о том, какие угрозы сегодня есть, как и с кем их можно решать», — сказала Шмелева, пишет РИА Новости.

Зачет, представленный в форме квеста, состоял из 10 задач. Для этого была специально создана двухуровневая конструкция, воссоздающая бункер — центр управления системами обороны страны. За 2,5 часа школьникам было необходимо расследовать хакерскую атаку, обезвредить ракету и, тем самым, предотвратить ядерную катастрофу.

Другой частью задания стало «спасение» автомобилей Tesla от хакеров. По легенде, Tesla принадлежат хакерам. Позже хакеры бросили автомобили и скрылись. Найденные авто были предоставлены для расследования. Учащиеся должны были подключиться к бортовому компьютеру электрокара и выйти на след хакеров.

«В рамках квеста ребята отработали навыки схемотехники, работы с радио, сетями, администрирования, программирования, восстановления доступа к компьютерам и другие», — рассказал разработчик заданий Михаил Елизаров.

Заключительным этапом для учеников ноябрьской программы «Сириуса» станет подготовка отчета о выполненном задании. За него ребята могут получить баллы, равносильные оценкам за прохождение всей практической части квеста.