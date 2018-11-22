Мы своих не бросаем: Затулин предложил решение миграционных проблем украинцев в России

В среду в Москве состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Константина Затулина, возглавляющего Институт стран СНГ (Институт диаспоры и интеграции), темой которой стали проблемы репатриации соотечественников.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе, жители которого борются за свою идентичность с нацистской властью Украины, вставшей у руля в результате госпереворота, длится уже почти пять лет, и за это время многие жители Украины вынуждены были стать беженцами.

Легализоваться в России для беженцев с Украины — задача не из легких

Война в Донбассе длится уже дольше, чем длилась Великая Отечественная. И в России за это время обострились проблемы, связанные в том числе с беженцами с Украины, которые не хотят, а зачастую и не могут вернуться на ставшую для них смертельно опасной родину.

В силу несовершенства законодательной базы сотни людей с «синими паспортами» находятся под угрозой депортации. При этом для ополченцев и активистов «Русской весны» депортация на Украину хуже смерти, поскольку многих из них не просто посадят или убьют — их ждут пытки… И это при том, что президент России Владимир Путин и депутаты Госдумы РФ неоднократно заявляли о недопустимости выдачи Киеву бойцов, воевавших за Русский мир.

Федеральное агентство новостей неоднократно писало о случаях, когда остановить процедуру выдачи после соответствующего решения суда удавалось только в «ручном режиме» усилиями общественности. В частности, освещались истории Евгения Щербака и Максима Шадрова. Их удалось спасти — в отличие от крымской активистки Марины Меньшиковой, которая после выдачи Украине была найдена повешенной в СИЗО Днепропетровска.

Дело в том, что легализоваться в России — задача не из легких. Разрешение на временное проживание, вид на жительство и, наконец, получение гражданства — процесс, затрудненный множеством бюрократических препятствий.

ФАН не так давно публиковал историю ополченца Владимира Александрова, два года обивавшего пороги различных инстанций ради получения вида на жительство.

И здесь необходимо понимать, что это не какие-то единичные случаи, а системная проблема, требующая таких же системных решений. Именно этому и была посвящена пресс-конференция депутата Госдумы, руководителя Института стран СНГ (Института диаспоры и интеграции) Константина Затулина, прошедшая 21 ноября в пресс-центре издательского дома «Комсомольская правда».

Мероприятие, на котором побывал корреспондент ФАН, вел политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Открывая встречу, он напомнил, что 31 октября Владимир Путин, выступая на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, объявил о подписании новой редакции Концепции государственной миграционной политики.

Концепция государственной миграционной политики требует поправок

«Само по себе подписание этого документа, безусловно, важно. Вместе с тем новая редакция Концепции лишь незначительно улучшает предыдущую версию», — заявил Константин Затулин.

Парламентарий озвучил ряд критических замечаний. Он обратил внимание, что хотя в документе и признается необходимость переселения соотечественников, этот вопрос не выделен в самостоятельное направление, а также не обозначен как репатриация.

«Нужно улучшать Концепцию, естественно, не превращая это в бесконечное законотворчество», — полагает он.

Кроме того, по мнению Затулина, в Концепции фактически игнорируются вопросы внутренней миграции, как будто этих проблем вовсе нет. В частности, не затрагивается тема переселения на Дальний Восток или хотя бы сохранения там достаточного количества населения.

«Внешние потоки миграции направляются в благополучные регионы, — констатировал депутат. — Предлагая дальневосточный гектар соотечественникам, министерство по развитию Дальнего Востока не предлагает им помощь в легализации, поскольку это дело другого ведомства. То есть в случае, если человек, получивший этот гектар, нарушил миграционное законодательство, он может быть депортирован, а землю у него отберут. У нас нет в этом вопросе целостной политики. Пока нет ответственного министерства либо ведомства по делам миграции решение проблемы будет растворяться».

Депутат выразил уверенность, что нельзя работать с миграционными проблемами, оставаясь в русле подходов МВД. По мнению депутата, эта работа не должна сводиться только лишь к мерам по охране закона.

«Мы пока не дошли до вопросов, кого переселять, куда и как создавать стимулы», — сказал он.

В ходе своего выступления Затулин неоднократно подчеркивал, что обсуждаемая проблема касается всех нас: ведь речь идет о сбережении нашего народа в ситуации убыли населения, а также наших обязательств перед теми, кого мы, как это часто говорится, «не бросаем», — нашими соотечественниками, в первую очередь теми, кто находится в зоне конфликта в Донбассе.

Константин Федорович также счел нужным разъяснить — кто же называется «соотечественником». По его словам, это потомки родившихся в Российской империи по восходящей линии, признающие себя таковыми и происходящие из народов, исторически проживающих на территории РФ.

Депутат с сожалением сообщил, что он и его коллеги вносили уже несколько законопроектов на тему миграции, но все они были заблокированы. В качестве примера Затулин привел законопроект о миграционной амнистии, получивший отрицательное заключение, — при том что принятие его давно назрело.

«Зачем нас выбирали депутатами Госдумы, если наши законопроекты ложатся под спуд?!» — недоумевает он.

Миграционная амнистия для украинцев в РФ сегодня актуальна как никогда

Одновременно с этим МВД готовит закон, по которому беженцы с Украины смогут находиться в РФ 180 дней — однако принципиально это ничего не изменит, считает парламентарий.

«Эти люди не могут и не собираются возвращаться. Большинство из них не смогли легализоваться. Сотни тысяч людей находятся в «серой зоне» на полулегальном положении. В случае нарушения миграционных норм хотя бы на день их могут депортировать и даже запретить им въезд в РФ. Миграционная амнистия решит эту проблему», — рассказал Затулин.

Между тем в России уже есть практика миграционных амнистий для граждан Молдавии и Киргизии. Решения в этих случаях были приняты на уровне обращений президентов этих стран к российскому лидеру.

«Порошенко не обратится к Путину. Но это же наши люди, наши соотечественники. Мы предлагаем, чтобы они могли спокойно регистрироваться в соответствующем учреждении без выезда и таким же образом «обновляли» регистрацию — через 90 дней, либо через 180», — рассказал Затулин.

Он также напомнил, что аналогичные нормы существуют во многих странах.

«Уверен, что миграционная амнистия для граждан Украины возможна», — подчеркнул депутат.

Затронув тему депортации ополченцев, Затулин выразил уверенность, что необходимо на законодательном уровне ясно обозначить приоритеты и отменить крайне строгие требования к мигрантам.

«Для выходцев из ДНР и ЛНР нужно отменить необходимость получения разрешений на временное проживание, — подчеркнул депутат. — Программа переселения — программа поиска трудовых ресурсов среди соотечественников. Во всем мире сейчас конкуренция за руки и головы, а мы до сих пор конкурируем за право поставлять газ. Эти люди будут поднимать ВВП. Это трудоспособное население и дети, которые подрастут и будут работать. Среди переселяющихся только 6% пенсионеров».

Депутат отметил, что в данный момент выполнение программы спущено в регионы, которые не спешат тратить на это деньги и устанавливают небольшие квоты на переселение, исходя только из специальностей, которые необходимы именно сейчас.

Чиновники не ошибаются в пользу людей

В ходе пресс-конференции Константин Затулин ответил и на вопросы ФАН.

Комментируя проблемы с паспортами, выданными в 2014 году активистам «Русской весны» в Крыму, парламентарий отметил, что на этих лиц должен быть распространен порядок оптации, то есть приобретения гражданства, который применен в отношении населения Крыма и Севастополя.

«Мы своих не бросаем. Мы это обсуждали с Казаковой (новый руководитель Управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. — Прим. ФАН), и она поддержала мои предложения», — сказал Затулин.

Тем крымчанам, которые во время референдума 2014 года по той или иной причине отсутствовали на полуострове, российское гражданство должно предоставляться по упрощенной процедуре, убежден Затулин.

Напомним, в последнее время участились проблемы, вплоть до изъятия, с паспортами активистов, которые приехали весной 2014 года в Крым с Украины для поддержки проведения референдума и участия в акциях и получили документы РФ чуть ли не в первые дни после возвращения региона в состав России.

Другой вопрос ФАН касался ситуации, в которой оказалась Татьяна Мармазова — «мама «Русской весны» в Донбассе».

«Безусловно, я в курсе дела и на разных этапах оказываю ей поддержку, — отметил Затулин. — И то, что она, вопреки решению суда, не депортирована, — следствие именно той поддержки, которую мы ей оказываем».

По словам депутата, пока, к сожалению, не решен основной вопрос — действует ранее принятое несправедливое решение суда в отношении Татьяны Мармазовой.

«Я считаю, что оно должно быть отменено! — сказал Затулин. — Мы обращались по этому поводу в Генпрокуратуру и будем еще раз обращаться».

По словам депутата, «это не первый случай, когда чиновники ошибаются».

«Они часто ошибаются. Но никогда — в пользу людей! Они всегда ошибаются только в свою пользу… Я не встречал чиновников, которые бы в ситуациях, когда дело касалось миграции, «ошиблись» и пошли навстречу человеку. К сожалению, случай с Мармазовой как раз такой. Ошиблись не в ее пользу и до сих пор не признают эту ошибку. Да, мы затормозили процесс исполнения судебного решения о депортации, но сейчас новая волна. Видимо, кто-то там сменился, и надо заново эту проблему перед ними ставить», — объяснил Константин Затулин.

Завершая встречу с журналистами, депутат Госдумы назвал недопустимой ситуацию, когда различные законы и иные нормативные акты, касающиеся миграции, противоречат друг другу.