Дзюба признан лучшим футболистом сборной России в Лиге наций
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Москва, 21 ноября. Российские болельщики признали нападающего сборной РФ по футболу Артема Дзюбу лучшим игроком команды в матчах Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.
Платежная система «Мир», которая является официальным партнером сборной РФ по футболу, провела голосование в режиме реального, в ходе которого можно было выбрать лучшего игрока в каждом матче Лиги наций.
По итогам первого этапа победителем стал защитник сборной Марио Фернандес, а во втором победу одержал Артем Дзюба. Решающее голосование состоялось в ходе матча сборной РФ против Швеции. По итогам трех этапов голосования Дзюбу поддержали 739 тысяч человек. Нападающему и капитану сборной России был вручен памятный кубок с пожеланиями от болельщиков.