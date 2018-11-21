Москва отвергает обвинения в агрессии в Азовском море – МИД РФ

Москва, 21 ноября. Россия решительно отвергает все обвинения Евросоюза в агрессивных и неправомерных действиях в акватории Азовского моря, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Москва сожалеет, что Киев выбрал политический курс, направленный на дестабилизацию отношений Украины и России. Особенно вызывает недоумение, что такой курс находит поддержку у ряда европейских государств.

«Россия решительно отвергает любые обвинения в свой адрес относительно агрессивных и незаконных действий в Азовском море и Керченском проливе», — добавили в МИД РФ.

По словам главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, ЕС следует почитать договор между Украиной и Россией от 2003 года. Лавров пояснил, что в договоре «кристально ясно» регламентированы права двух стран Азовском море.