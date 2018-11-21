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Таксист жестоко избил москвичку из-за шутки

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Таксист жестоко избил москвичку из-за шутки

Москва, 21 ноября. Таксист избил 37-летнюю пассажирку в Москве в субботу из-за безобидной шутки о стиле вождения.

Как рассказала пострадавшая, они с подругой вызвали такси около полуночи, водитель долго не мог найти адрес, а после также долго разворачивался.

«Когда он все же подъехал, я пошутила, что там смогу совершить маневр даже я, и намекнула, что водитель, наверное, купил свои права»,  — рассказал пострадавшая в комментарии «360».

После замечания водитель рассвирепел и отказался везти девушек. Однако пассажирки настаивали на выполнении заказа. Тогда водитель отъехал в ближайшую подворотню, выволок из салона девушек и жестоко избил. По словам москвички, таксист повалил ее на землю, бил ногами, а затем стал прыгать на пострадавшей. После избиения водитель сел в машину и скрылся.

Сейчас полиция разыскивает таксиста. Известно его имя и место регистрации в Воронежской области.

Автор: Софья Куликова
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