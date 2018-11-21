Совфед предложил пересмотреть условия применения ядерного оружия Россией
Москва, 21 октября. Совет Федерации РФ предложил Совету безопасности страны пересмотреть условия, при которых Россия могла бы применить ядерное оружие. Об этом говорится в рекомендациях, разработанных членами комитета Совфеда по обороне и безопасности совместно с сотрудниками Минобороны, Генштаба и Совбеза.
Эксперты призвали четко обозначить факторы, которые определяют решение об ответе России на использование страной-противником гиперзвукового оружия, пишет РИА Новости. Сенаторы также обозначили необходимость создания проекта «Национальной военной стратегии».
Авторы рекомендаций обратили внимание на то, что положения некоторых федеральных законов о вооруженных силах РФ и гражданском контроле над военной деятельностью носят декларативный характер. В действующих документах не четко очерчены права и обязанности субъектов, участвующих в обеспечении военной безопасности.
Члены Совфеда также отметили, что отсутствие единой терминологии по данной части права создает правовые коллизии и затрудняет исполнение некоторых законов.