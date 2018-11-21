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Мосгорсуд разрешил бобслеисту Зубкову оставить себе медали Олимпиады в Сочи

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Мосгорсуд разрешил бобслеисту Зубкову оставить себе медали Олимпиады в Сочи

Москва, 21 ноября. Московский городской суд разрешил не исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении главы Федерации бобслея РФ Александра Зубкова золотых медалей Олимпиады в Сочи.

Ранее Зубков подал иск в Мосгорсуд с требованием обжаловать решения CAS о лишении его золотой медали Олимпиады в Сочи. Зубков настаивал, что решение спортивного арбитража противоречит «публичному порядку РФ».

В ноябре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение аннулировать результаты Олимпиады в Сочи ряда российских спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил, среди которых был Зубков.

Перед началом Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане CAS снял с российских спортсменов запрет на участие в Олимпиадах, однако оставил в силе аннулирование результатов на Олимпиаде в Сочи, где Зубков завоевал две золотые медали.

Автор: Артем Никулин
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