Мосгорсуд разрешил бобслеисту Зубкову оставить себе медали Олимпиады в Сочи

Москва, 21 ноября. Московский городской суд разрешил не исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении главы Федерации бобслея РФ Александра Зубкова золотых медалей Олимпиады в Сочи.

Ранее Зубков подал иск в Мосгорсуд с требованием обжаловать решения CAS о лишении его золотой медали Олимпиады в Сочи. Зубков настаивал, что решение спортивного арбитража противоречит «публичному порядку РФ».

В ноябре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение аннулировать результаты Олимпиады в Сочи ряда российских спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил, среди которых был Зубков.

Перед началом Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане CAS снял с российских спортсменов запрет на участие в Олимпиадах, однако оставил в силе аннулирование результатов на Олимпиаде в Сочи, где Зубков завоевал две золотые медали.