Бибилов: Отношения между ЛНР и Южной Осетией будут укрепляться

Луганск, 21 ноября. С вступлением в должность главы ЛНР Леонида Пасечника взаимоотношения между республикой и Южной Осетией будут только укрепляться. Об этом после церемонии инаугурации главы ЛНР заявил президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Бибилов поздравил народ ЛНР с прошедшими выборами и избранием нового главы республики. Он отметил, что знает Леонида Пасечника как человека, который любит свой народ. Анатолий Бибилов пожелал гражданам Луганской народной республики процветания.

«Я желаю народу ЛНР мира и процветания: чтобы дети всегда смеялись, а их будущее было стабильным и спокойным, мирным и процветающим», — сказал Анатолий Бибилов.

Глава Южной Осетии отметил, что провел кулуарную встречу с Леонидом Пасечником. Стороны договорились о подписании рамочного соглашения между республиками.

«Соответствующие поручения уже даны, и я думаю, что, со вступлением в должность Леонида Ивановича, уровень взаимоотношений намного увеличится», — резюмировал Анатолий Бибилов

Напомним, 11 ноября в ДНР и ЛНР состоялся день голосования, по результатам которого были избраны новые главы республик и депутаты Народных Советов. В ЛНР победу одержал Леонид Пасечник, ранее занимавший пост исполняющего обязанности главы Луганской народной республики. В ДНР главой был избран Денис Пушилин. День голосования в Донбассе прошел при участии наблюдателей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Эксперты отметили прозрачность избирательного процесса и его соответствие демократическим принципам.